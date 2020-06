MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, SHARKS

๐Ÿ ผ๐Ÿ†ˆ ๐Ÿ ต๐Ÿ ฐ๐Ÿ† ๐Ÿ พ๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ท๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ถ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ†‚๐Ÿ ท๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ บ๐Ÿ†‚ ~ 1๏ธโƒฃ Dimensional Anamorphic by #diseck in Grenoble, ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 2๏ธโƒฃ โ€œhome is vulnerability where itโ€™s not a constant bashing of armor where wealth is but shared admiration ornaments adorning a single treeโ€ by @shark__toof in Detroit, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ“ท: @zombiefromdetroit 3๏ธโƒฃ ๐Ÿฆˆ @irmaos_graffiti ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท 4๏ธโƒฃ @louismasai๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช 5๏ธโƒฃ #tubaraoatita by #fabiocarneiro_art in ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 6๏ธโƒฃ @headone_graffitivida ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ 7๏ธโƒฃ โ€œwant to be there for future generations in the dirtyโ€ @shark__toof 8๏ธโƒฃ ๐Ÿฆˆ @headone_graffitivida ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ 9๏ธโƒฃ @illuminaries ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿฆˆ #artistunknown

