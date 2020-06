QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 21

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 21 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œWe Could Be Heroes๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ by Just Staying Home ๐Ÿ โ€œ @emmaleneblake ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช #davidbowie @davidbowie 2๏ธโƒฃ Gollum & Scrat the Squirrel ๐Ÿฟ โ€œPrecious TPโ€ @eme_freethinker ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 3๏ธโƒฃ @wd_wilddrawing โ€œMessageโ€ Bali ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ 4๏ธโƒฃ โ€œCOVID-19 for Presidentโ€ by @nilsson_herr Stockholm ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 5๏ธโƒฃ โ€œBe Your Higher Selfโ€ @rahmaanstatik ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 6๏ธโƒฃ โ€œCorona Eyes ๐Ÿฆ ๐Ÿ‘€ โ€œ @docteur_bergman 7๏ธโƒฃ @mombasastreetarts001 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช 8๏ธโƒฃ โ€œMy Preciousโ€ @eme_freethinker ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 9๏ธโƒฃ โ€œWe Are Stronger ๐Ÿ’ช Six Feet ๐Ÿฆถ Apartโ€ @captain_eyeliner ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ”Ÿ โ€œYou Are Tougher Than You Thinkโ€ @exitheprimitive ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท

