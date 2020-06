QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 20

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 20 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œDonโ€™t Stand So Close to Meโ€ by @emmaleneblake in Dublin ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช #thepolice #sting #stewartcopeland#andysummers 2๏ธโƒฃ Squillo ๐Ÿฟ says โ€œStay Safe!โ€ by @davidduits in Halluin, ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3๏ธโƒฃ โ€œIโ€™ma Need Spaceโ€ @emmaleneblake ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช #arianagrande4๏ธโƒฃ โ€œStay Safeโ€ @balstroem in LA, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 5๏ธโƒฃ @camacho83 โ€œShoutout to All the Healthcare Workers…!โ€ 6๏ธโƒฃ โ€œStay Homeโ€ by @bluv_art #starwars#stormtrooper 7๏ธโƒฃ โ€œWhen I Grow Up, I Will Be a Superhero ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ โ€œ @davidduits ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 8๏ธโƒฃ โ€œNHSโ€ @graffiti_lifeShoreditch, ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #nhs #nhsheroes#nurse #healthcareworkers#healthcareheroes 9๏ธโƒฃ #pinkyandthebrain #stayathome#stayathomeseries @emmaleneblake๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ”Ÿ โ€œGuten Appetitโ€ @arasch.saffariin Kรถln, ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

