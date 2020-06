QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 19

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 19 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œLittle Cat ๐Ÿˆ Nurse ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธโ€ – โ€œA big thank you ๐Ÿ™ to our frontline workers for your strength and courage!!โ€ by @cmazzulla 2๏ธโƒฃ โ€œStay Strong ๐Ÿ’ชโ€ by @kennyrandom 3๏ธโƒฃ โ€œHard Times…2020โ€ by @kennyrandom 4๏ธโƒฃ by @federicoluvol๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 5๏ธโƒฃ @kla5i ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 6๏ธโƒฃ @clarityunlock 7๏ธโƒฃ โ€œBreathing Killsโ€ by @docteur_bergman8๏ธโƒฃ โ€œWe Salute Youโ€ @mombasastreetarts001 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช 9๏ธโƒฃ & ๐Ÿ”Ÿ โ€œStay Home With Usโ€ by @luke046_artin Vancouver, ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

