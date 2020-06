INTERNATIONAL STREET ART SERIES: REVOLUTION ~ “The child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth”

πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ °πŸ†πŸ†ƒ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ†πŸ ΄πŸ† πŸ ΎπŸ »πŸ†„πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½

β€œπ‘»π’‰π’† π’„π’‰π’Šπ’π’ π’˜π’‰π’ π’Šπ’” 𝒏𝒐𝒕 π’†π’Žπ’ƒπ’“π’‚π’„π’†π’ π’ƒπ’š 𝒕𝒉𝒆 π’—π’Šπ’π’π’‚π’ˆπ’† π’˜π’Šπ’π’ 𝒃𝒖𝒓𝒏 π’Šπ’• π’ π’π’˜π’ 𝒕𝒐 𝒇𝒆𝒆𝒍 π’Šπ’•π’” π’˜π’‚π’“π’Žπ’•π’‰.” ~π‘¨π’‡π’“π’Šπ’„π’‚π’ 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒓𝒃

1️⃣ β€œIn the 1860s Manchester, known as β€˜Cottonopolis,’ imported up to 3/4 of all cotton grown on southern US πŸ‡ΊπŸ‡Έ plantations 🌱; but millworkers refused, at great personal sacrifice, to touch raw cotton picked by πŸ‡ΊπŸ‡Έ slaves despite facing starvation and destitution in order to support President Lincoln’s embargo. Lincoln acknowledged the self-sacrifice of the working men of Manchester in a letter he sent in 1863. Black Lives Matter. Manchester will always show it’s support against injustice. RIP George Floyd.” πŸ‡¬πŸ‡§ @akse_p19 2️⃣ β€œProtest?” @bricedu_ 3️⃣ #blacklivesmatter@muebon πŸ‡ΉπŸ‡­ 4️⃣ β€œRacism is Not Getting Worse, it is Getting Filmed.” @hopare1 #willsmith #georgefloyd 5️⃣ πŸ•Š β€œPeace, Equality” @mue_bon πŸ‡ΉπŸ‡­ 6️⃣ β€œI Can’t Breathe” @davidspeeduk#icantbreathe 7️⃣ β€œJustice” @mue_bonπŸ‡ΉπŸ‡­ #blacklivesmatterart 8️⃣ β€œBig Changes are Coming” @okerland 9️⃣ β€œProtest” @mue_bon πŸ‡ΉπŸ‡­

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...