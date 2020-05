MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, SALVADOR DALÍ

πŸ ΌπŸ†ˆ πŸ ΅πŸ °πŸ† πŸ ΎπŸ†πŸ ΈπŸ†ƒπŸ ΄ πŸ†ƒπŸ ·πŸ ΈπŸ ½πŸ ΆπŸ†‚ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ†‚πŸ °πŸ »πŸ† πŸ °πŸ ³πŸ ΎπŸ† 🠳🠰🠻í ~ β€œEvery morning when I wake up, I experience an exquisite joy β€”the joy of being Salvador DalΓ­β€” and I ask myself in rapture: What wonderful things is this Salvador DalΓ­ going to accomplish today?” 1️⃣ β€œDalΓ­ et Son Ocelot Babou” πŸ‡¬πŸ‡§ @zabouartist 2️⃣ Moscow, πŸ‡·πŸ‡Ί 3️⃣ πŸ‡²πŸ‡½ 4️⃣ #artistunknown 5️⃣ πŸ‡«πŸ‡· 6️⃣ @zabouartist πŸ‡¬πŸ‡§ 7️⃣ @zimernyc πŸ‡ΊπŸ‡Έ 8️⃣ @sipros_sipros Brooklyn, πŸ‡ΊπŸ‡Έ 9️⃣ @zabouartist πŸ‡¬πŸ‡§ πŸ”Ÿ @sipros_sipros

