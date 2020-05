QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 16

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ²πŸ ΎπŸ† πŸ ΈπŸ ³-19, πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 16 ~ 1️⃣ β€œYa Casi Se Arma” #stayhome @fraseonesf πŸ‡²πŸ‡½ 2️⃣ β€œTo Arms” – β€œThis is a tribute to the period we are going through, which has turned our lives upside down.” @theartofvizaπŸ‡«πŸ‡· 3️⃣ β€œFuck Quarantine” by @_duuuub_ in Porto, πŸ‡΅πŸ‡Ή #mal 4️⃣ @siou.escallon πŸ‡«πŸ‡· 5️⃣ β€œCovid-19, who are you, really?” By @greggogz 6️⃣ β€œAvocado, Chef πŸ‘©β€πŸ³, and Sanitizer Bears” @fnnch πŸ‡ΊπŸ‡Έ 7️⃣ β€œa-a-Achooooo!” by @welinoo Copenhagen, πŸ‡©πŸ‡° 8️⃣ β€œFree Hugs Cancelled” by @jeremynovy 9️⃣ β€œClean Up!” by @bane.cn in Chur, Switzerland πŸ‡¨πŸ‡­ πŸ”Ÿ β€œPeace,

Love ❀️, and Hippie Honey 🍯 Bear πŸ»β€ @fnnch πŸ‡ΊπŸ‡Έ

