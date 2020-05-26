COCOA BEACH, FLORIDA: STARING AT THE FRONTAL ABYSS Published on May 26, 2020May 12, 2020 by jacquelinemhadel 𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚠𝚊𝚕𝚔 𝚘𝚞𝚝. 𝙸𝚗𝚝𝚘 𝚒𝚝. 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚛𝚘𝚗𝚝𝚊𝚕 𝚊𝚋𝚢𝚜𝚜. 𝙱𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚞𝚖𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚒𝚝 𝚘𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚚𝚞𝚎𝚛 𝚒𝚝. 𝙲𝚘𝚗𝚝𝚛𝚘𝚕 𝚒𝚝. 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎’𝚜 𝚜𝚊𝚏𝚎𝚝𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚎𝚌𝚞𝚛𝚒𝚝𝚢 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔𝚗𝚎𝚜𝚜. 𝙶𝚛𝚊𝚢 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎𝚜 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛𝚏𝚞𝚕. 𝙷𝚘𝚠 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚙𝚙𝚛𝚘𝚊𝚌𝚑 𝚒𝚝 𝚍𝚎𝚏𝚒𝚗𝚎𝚜 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐..𝙲𝚘𝚌𝚘𝚊 𝙱𝚎𝚊𝚌𝚑 🏖 𝙵𝙻 𝟷𝟸𝚖𝚊𝚢𝟸𝟶𝟸𝟶 𝒫𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝒾𝓂𝑔. 𝑀𝑒𝒶𝓃𝒹𝑒𝓇𝒾𝓃𝑔. 𝐿𝑜𝑜𝓈𝑒 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉𝓈. 𝒞𝒶𝓋𝑒𝒶𝓉𝓈. 𝒯𝒽𝓇𝑜𝓌 𝑜𝓊𝓉 𝓌𝑜𝓇𝒹𝓈, 𝓈𝑒𝑒 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓈𝓉𝒾𝒸𝓀𝓈. 𝐸𝓂𝓅𝓉𝓎. 𝒱𝒾𝒹𝑒. 𝒜𝓊𝓉𝑜𝓂𝒶𝓉𝒾𝒸. 𝒲𝒶𝓈 𝐼 𝒸𝑜𝓃𝓈𝒸𝒾𝑜𝓊𝓈? Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
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