QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART ~ COVID-19, Part 15

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ²πŸ ΎπŸ† πŸ ΈπŸ ³-19, πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 15 ~ 1️⃣ β€œAbout Female Empowerment β€œ 😷 Paris, πŸ‡«πŸ‡· @jdlstreetart 2️⃣ Avocado πŸ₯‘ Bear 🐻 😷 by @fnnch 3️⃣ β€œDedicated to all of the frontline πŸ₯ medical workersπŸ’™ πŸ˜·β€ @the.rebel.bear πŸ‡¬πŸ‡§ 4️⃣ β€œ…wanted to do a little something to show support to all of the brave people working for@our NHS…” by @bubba2000art πŸ‡¬πŸ‡§ 5️⃣ 🍦 Ice Cream Bear 🐻 😷 by @fnnch 6️⃣ β€œIt’s extra hard for single people who live alone” NYC πŸ‡ΊπŸ‡Έ @saraerenthalart πŸ“Έ: @blackbirdmind 7️⃣ β€œWe Can Beat this Together” by @nathanbowenart in πŸ‡¬πŸ‡§ 8️⃣ @banditgraffiti , New Orleans, πŸ‡ΊπŸ‡Έ β€œOur Nurses, Our Saints” 9️⃣ @banksyπŸ”Ÿ β€œGod Save the Queen πŸ‘‘β€ by @muckrock

