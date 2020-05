QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 14

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ ~ ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ – 19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 14 1๏ธโƒฃ โ€œAs the States begin to reopen, things still feel a bit dodgy (no pun intended.) Iโ€™m feeling like Neo from #TheMatrix whenever I go out.โ€ @hijackart 2๏ธโƒฃ โ€œFeelinโ€™ like #Gilligan out here on #Covid Island ๐ŸŒด!โ€ #isolationcreation @muckrock 3๏ธโƒฃ โ€œMaskโ€ #hosierlanemelbourne by @jl.art ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ4๏ธโƒฃ #CORONA #virus ๐Ÿ˜ท #3dby @semi.ok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท 5๏ธโƒฃ @lushsux 6๏ธโƒฃ โ€œMerciโ€ @sideco1196 in Gland, ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ7๏ธโƒฃ #coronavirus by @alain_welter in Hollerich, ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ8๏ธโƒฃ @peks_the_pekser 9๏ธโƒฃ โ€œDo you have corona yet?โ€ *cough* @lushsux ๐Ÿ”Ÿ โ€œWhat Would Dalรญ Do?โ€ by @teepopart in Miami, FL ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...