QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART ~ COVID-19, Part 11

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ ~ ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 11 ~ 1๏ธโƒฃ @tristaneatonย with @montefiorehealthsystem & @alto.nyโ€œto celebrate ๐ŸŽ‰ and honor all ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ nurses NOW & FOREVER!โ€ โ€˜Thanks to @atrbute & @occasional.walldog.sign.co (โ€œI didnโ€™t pain this one myself!โ€) NEW YORK, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 2๏ธโƒฃ โ€œGame Changerโ€ by @banksy 3๏ธโƒฃ @qubekmanchester โ€œIf you donโ€™t get a character right, put a mask ๐Ÿ˜ท on it ๐Ÿ˜‚. Feels weird to make light ๐Ÿ’ก of this situation, but youโ€™ve got to laugh when you can.โ€ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 4๏ธโƒฃ @syro.one โ€œThe Preciousโ€ Metz, ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 5๏ธโƒฃ โ€œAll Humans Under Controlโ€ by @anagard_stcl , ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ 6๏ธโƒฃ @daflemingo โ€œI hope this piece can offer some comedic relief in what is a very serious and trying time for humanity. Stay Safe, Stay Healthy, and Stay Creating.โ€ photo by @unclejut ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 7๏ธโƒฃ @laragombau in Barcelona, ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 8๏ธโƒฃ โ€œProtect Yourselfโ€ ๐Ÿ›ธ ๐Ÿฆ @ufograf in Antalya, ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท 9๏ธโƒฃ artist unknown ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ”Ÿ โ€œSocial Virus ๐Ÿฆ โ€œ @061ink ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...