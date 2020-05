MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, BIKES

πŸ ΌπŸ†ˆ πŸ ΅πŸ °πŸ† πŸ ΎπŸ†πŸ ΈπŸ†ƒπŸ ΄ πŸ†ƒπŸ ·πŸ ΈπŸ ½πŸ ΆπŸ†‚ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ±πŸ ΈπŸ ΊπŸ ΄πŸ†‚ 🚲 ~ 1️⃣ β€œThe Only Constant is Change” by @ernestzacharevic in George Town, πŸ‡²πŸ‡Ύ 2️⃣ @airesmart , πŸ‡¦πŸ‡· 3️⃣ @artez_onlineβ€œDo Not Judge” – β€œThe peaceful atmosphere of this scene might be disturbed once you notice a small detail – the bicycle 🚲 lock πŸ”’…” The artist wishes to promote the idea πŸ’‘β€of forming your own opinion only through personal experience and only when you are able to get the whole picture…” Tirana, πŸ‡¦πŸ‡± 4️⃣ @johnnycrap 5️⃣ @fnnch🍯 🐻, πŸ‡ΊπŸ‡Έ 6️⃣ @airesmart , πŸ‡¦πŸ‡· 7️⃣ @carynbearkoh , πŸ‡²πŸ‡Ύ 8️⃣ @wundr 9️⃣ @eddiecolla 😷 🚲 πŸ”Ÿ @airesmart , πŸ‡¦πŸ‡·

