INTERNATIONAL STREET ART MESSAGES: COVID-19, Part 7

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 7 ~ 1️⃣ Artist David β€œS.I.D.” Perez painting a mural of a cashier to pay tribute to essential workers during the coronavirus outbreak 😷 in Gland, πŸ‡¨πŸ‡­2️⃣ β€œStay Home 🏑, Life is Beautiful”, artist unknown photo by: Robyn Beck , Los Angeles, πŸ‡ΊπŸ‡Έ 3️⃣ β€œStay With Me!” By @mue_bon in πŸ‡ΉπŸ‡­ 4️⃣ β€œNHS” artist unknown, πŸ‡¬πŸ‡§ 5️⃣ β€œNo Panic” by @edmxin SΓ£o Paulo, πŸ‡§πŸ‡· 6️⃣ Hong Kong πŸ‡­πŸ‡°, artist unknown 7️⃣ β€œA massive THANK YOU to all medics who are out there fighting the fight.” @melbournesmuralsπŸ‡¦πŸ‡Ί 8️⃣ β€œStay Home 🏠, Stay Safe” by @lyns_urbanart in πŸ‡¬πŸ‡§ 9️⃣ β€œStay Calm and Wash Hands” by @teachr1 in Los Angeles, πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ”Ÿ β€œRun!” by @mue_bonin πŸ‡ΉπŸ‡­

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...