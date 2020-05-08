COCOA BEACH, FLORIDA: THINGS WILL GO WHERE THEY’RE SUPPOSED TO GO Published on May 8, 2020May 1, 2020 by jacquelinemhadel 𝘏𝘦 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘢 𝘞𝘩𝘪𝘴𝘬𝘦𝘺 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬, 𝘩𝘦 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘢 𝘝𝘰𝘥𝘬𝘢 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘏𝘦 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘢 𝘓𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬, 𝘩𝘦 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘢 𝘊𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘏𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘮 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴𝘏𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘮 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴(𝘖𝘩 𝘋𝘢𝘯𝘯𝘺 𝘉𝘰𝘺, 𝘋𝘢𝘯𝘯𝘺 𝘉𝘰𝘺, 𝘋𝘢𝘯𝘯𝘺 𝘉𝘰𝘺).𝘐 𝘨𝘦𝘵 𝘬𝘯𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘥𝘰𝘸𝘯, 𝘣𝘶𝘵 𝘐 𝘨𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯...𝘊𝘩𝘶𝘮𝘣𝘢𝘸𝘢𝘮𝘣𝘢 “𝒯𝒽𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝑔𝑜 𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓎’𝓇𝑒 𝓈𝓊𝓅𝓅𝑜𝓈𝑒𝒹 𝓉𝑜 𝑔𝑜 𝒾𝒻 𝓎𝑜𝓊 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓁𝑒𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝒶𝓀𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓃𝒶𝓉𝓊𝓇𝒶𝓁 𝒸𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒.” .― 𝐻𝒶𝓇𝓊𝓀𝒾 𝑀𝓊𝓇𝒶𝓀𝒶𝓂𝒾, 𝒩𝑜𝓇𝓌𝑒𝑔𝒾𝒶𝓃 𝒲𝑜𝑜𝒹 8may2020 Cocoa Beach Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...