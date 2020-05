MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, BOOKS

๐Ÿ ผ๐Ÿ†ˆ ๐Ÿ ต๐Ÿ ฐ๐Ÿ† ๐Ÿ พ๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ท๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ถ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ , ๐Ÿ ฑ๐Ÿ พ๐Ÿ พ๐Ÿ บ๐Ÿ†‚ ๐Ÿ“š & ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ฐ๐Ÿ ณ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ถ ๐Ÿ“–~ 1๏ธโƒฃ โ€œBookcaseโ€ by @janisdeman & @deeffeed_ , Utrecht, ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 2๏ธโƒฃ โ€œThe function of education is to teach one to think ๐Ÿค” intensively and to think ๐Ÿ’ญ critically.โ€ – MLK, Jr. by @case_maclaim, Jacksonville, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 3๏ธโƒฃ โ€œSo Many Books ๐Ÿ“š, So Little Time ๐Ÿ•ฐ โ€œ by @simpleg1 , ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท 4๏ธโƒฃ โ€œThe importance of knowledge of our history of our ancestors is what inspired this mural. The poems of #MayaAngelou can be seen blended with body paintings on the figuresโ€™ bodies.โ€ By @nunca.art , Los Angeles, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 5๏ธโƒฃ โ€œReading Punkโ€ by @patximazzonialonso 6๏ธโƒฃ โ€œBeautiful Journeyโ€ by @artez_online , Istanbul, ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท 7๏ธโƒฃ โ€œJust Catching Up on Some Reading ๐Ÿ“–โ€ by @citykittystreet , New York City, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 8๏ธโƒฃ โ€œTea ๐Ÿต Partyโ€ by @artez_online in Belgrade, ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ 9๏ธโƒฃ Maya Angelou โ€œThe Future is Unwrittenโ€ by @obeygiant in Los Angeles, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ”Ÿ Artist Unknown in Ljubljana, ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ

