QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 6

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ , πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 6 ~ 1️⃣ β€œSending ❀️ to Everybody β€œ by @anatronen1971 , Houston, πŸ‡ΊπŸ‡Έ 2️⃣ πŸ¦‹ πŸ¦ πŸ¦‹ by @pobel.no , Lofoten, πŸ‡³πŸ‡΄ 3️⃣ β€œWe Will Go Through the Covid-19 Situation, Together, Encouraging All Doctors πŸ₯Ό. Stay Safe.” @jecks_bkk , Bangkok, πŸ‡ΉπŸ‡­ 4️⃣ β€œNo Glove 🧀, No Love ❀️ β€œ by @nilsrva in Greensboro, πŸ‡ΊπŸ‡Έ 5️⃣ β€œRecover” by @bane.cn @pest.cn@tasso_maclaim@alex_martinez_graffiti @billy_gee in Zurich, πŸ‡¨πŸ‡­ 6️⃣ β€œIntensive Care” by @toonvanishoven β€œTo Honor All Nurses and Doctors Doing a Crucial & Courageous Job in These Troubled Times.” Antwerpen, πŸ‡§πŸ‡ͺ 7️⃣ β€œCorona Time” @ovao27 & @haer_wim in πŸ‡©πŸ‡ͺ 8️⃣ @oscaraxoart in πŸ‡²πŸ‡½ β€œEl mural nos recuerda la solidaridad y el cuidado que debemos tener los unos con los otros en estos momentos del #Covid19en especial para nuestros adultos mayores.” 9️⃣ β€œLet’s win this together, but apart. Or apart – so together. Regardless of our geographical location, our ethnicity, or religion, we are all united in the same prayer πŸ™: May God inspire scientistsπŸ‘©β€πŸ”¬to find the solution to this pandemic.” @kobrastreetart , πŸ‡§πŸ‡· πŸ”Ÿ β€œThanks to all doctorsπŸ‘©β€βš•οΈ , nursesπŸ‘¨β€βš•οΈ, and pharmacists who are working nonstop to save people.” @ivesone in Amsterdam, πŸ‡³πŸ‡±

