QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 5

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 5 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œReal HeroEsโ€ – One Love to All Healthcare Workers! by @mawegraff@growupcrew , ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 2๏ธโƒฃ @binho3mโ€œMad Scientist ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌfinding the Covid Cure!โ€, Sรฃo Paulo, ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท 3๏ธโƒฃ @anagard_stcl โ€œLetโ€™s Stop ๐Ÿ›‘ Covid-19 Togetherโ€ Java, ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ 4๏ธโƒฃ โ€œDistance, Hope, & Bunnies ๐Ÿฐโ€ by @bennapache in Vienna, ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 5๏ธโƒฃ @james_ame , Tel Aviv, ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 6๏ธโƒฃ โ€œShh! Iโ€™ve Got Masks!โ€ @resto1981 7๏ธโƒฃ โ€œWash Your Dirty Mittsโ€ by @deadbeathero Wien, ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 8๏ธโƒฃ โ€œMichelangeloโ€™s David Following Quarantineโ€ @urbanfresco 9๏ธโƒฃ โ€œFuck It!โ€ by @syrkgraff & @pictavartPoitiers, ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ”Ÿ โ€œWhat Would Warhol Do?โ€ by @teepopart in Miami, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

