QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 4

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 4 ~ 1️⃣ @hijackart β€œAs humans, we like to think we are in charge of our own corner of the universe. But, every now and then, a microscopic entity reminds us that we are not.” @neildegrassetyson 2️⃣ β€œCOVID-19” by @funkycook & @cuyamx , πŸ‡²πŸ‡½ 3️⃣ β€œ2020” by @bill_knospi , πŸ‡©πŸ‡ͺ 4️⃣ β€œI Need Some Time Alone” by @ihatestencils , Vancouver, πŸ‡¨πŸ‡¦ 5️⃣ β€œPor Nuestros Mayores y Sanitarios” by @david_barrera_artist , El Casar, πŸ‡ͺπŸ‡Έ 6️⃣ β€œDedicated to the Medical Workers who put their Lives at Risk for us Every Day” by @damien__mitchell in Wagga, Wagga, NSW, πŸ‡¦πŸ‡Ί 7️⃣ β€œStay Home- Corona Tears” by @alizarin_crimson & @ripe143 8️⃣ β€œStay Safe, Jan Van Eyck” by @Lionel_stanhope 9️⃣ β€œ For the Real Heroes” by #uzey in Werneuchen, πŸ‡©πŸ‡ͺ πŸ”Ÿ β€œWhat Would Haring Do?” By @teepopart , Miami, πŸ‡ΊπŸ‡Έ

