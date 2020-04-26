COCOA BEACH, FLORIDA: IN SPITE OF TRUE ROMANCE MAGAZINES…

Published on by jacquelinemhadel
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“𝘄𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝗯𝗼𝗿𝗻 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗶𝗲 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗻𝗱 — 𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲𝘀 — 𝘄𝗲 𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗹𝗹 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗱𝗮𝘆 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁, 𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆, 𝘄𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲 𝘄𝗮𝘆. 𝗶 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝗮𝘆 𝗹𝗼𝗻𝗲𝗹𝘆 — 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁, 𝗻𝗼𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 — 𝗯𝘂𝘁 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲. 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗹𝗳-𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝘀𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁, 𝗮𝗻𝗱 𝗶 𝗱𝗼𝗻’𝘁 𝘀𝗲𝗲 𝗵𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀.” 
― 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦. 𝗕𝘂𝗿𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝘀
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Artist: https://www.instagram.com/philcoupettattoos/

26april2020. Cocoa Beach, FL

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