COCOA BEACH, FLORIDA: LIKE A DREAM Published on April 20, 2020 by jacquelinemhadel “ᴵᵗ’ˢ ʰᵃʳᵈ ᵗᵒ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉ ᵈⁱᶠᶠᵉʳᵉⁿᶜᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ˢᵉᵃ ᵃⁿᵈ ˢᵏʸ, ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ᵛᵒʸᵃᵍᵉʳ ᵃⁿᵈ ˢᵉᵃ. ᴮᵉᵗʷᵉᵉⁿ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ʷᵒʳᵏⁱⁿᵍˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ʰᵉᵃʳᵗ.” .― ᴴᵃʳᵘᵏⁱ ᴹᵘʳᵃᵏᵃᵐⁱ, ᴷᵃᶠᵏᵃ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ˢʰᵒʳᵉ “𝙄 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠, 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙛 𝙄 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙖𝙧𝙩𝙝,𝙄𝙩 𝙬𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙘𝙧𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚;𝙄𝙩 𝙞𝙨 𝙨𝙤 𝙨𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡,𝙎𝙤 𝙩𝙧𝙚𝙢𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙡𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢.” ― 𝘿𝙮𝙡𝙖𝙣 𝙏𝙝𝙤𝙢𝙖𝙨 “𝘎𝘳𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘩 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺, 𝘢𝘴 𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘩𝘢𝘥 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥—𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵—𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘶𝘯𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥…. 𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘫𝘰𝘪𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘨𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘶𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘰𝘧 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘸𝘢𝘬𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘧𝘢𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘯 𝘢 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸, 𝘰𝘧 𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘢 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘰𝘧 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴, 𝘰𝘧 𝘴𝘦𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘯 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯.” ― 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘥𝘳𝘪𝘤𝘩 𝘕𝘪𝘦𝘵𝘻𝘴𝘤𝘩𝘦 20april2020. Cocoa Beach, Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...