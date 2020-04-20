COCOA BEACH, FLORIDA: LIKE A DREAM

Published on by jacquelinemhadel
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“ᴵᵗ’ˢ ʰᵃʳᵈ ᵗᵒ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉ ᵈⁱᶠᶠᵉʳᵉⁿᶜᵉ ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ˢᵉᵃ ᵃⁿᵈ ˢᵏʸ, ᵇᵉᵗʷᵉᵉⁿ ᵛᵒʸᵃᵍᵉʳ ᵃⁿᵈ ˢᵉᵃ. ᴮᵉᵗʷᵉᵉⁿ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ʷᵒʳᵏⁱⁿᵍˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ʰᵉᵃʳᵗ.” .
― ᴴᵃʳᵘᵏⁱ ᴹᵘʳᵃᵏᵃᵐⁱ, ᴷᵃᶠᵏᵃ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ˢʰᵒʳᵉ
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“𝙄 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠, 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙛 𝙄 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙖𝙧𝙩𝙝,
𝙄𝙩 𝙬𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙘𝙧𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚;
𝙄𝙩 𝙞𝙨 𝙨𝙤 𝙨𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡,
𝙎𝙤 𝙩𝙧𝙚𝙢𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙡𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢.” 
― 𝘿𝙮𝙡𝙖𝙣 𝙏𝙝𝙤𝙢𝙖𝙨
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“𝘎𝘳𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘩 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺, 𝘢𝘴 𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘩𝘢𝘥 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥—𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵—𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘶𝘯𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥…. 𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘫𝘰𝘪𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘨𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘶𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘰𝘧 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘸𝘢𝘬𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘧𝘢𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘯 𝘢 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸, 𝘰𝘧 𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘢 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘰𝘧 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴, 𝘰𝘧 𝘴𝘦𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘯 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯.” 
― 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘥𝘳𝘪𝘤𝘩 𝘕𝘪𝘦𝘵𝘻𝘴𝘤𝘩𝘦

20april2020. Cocoa Beach, Florida

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