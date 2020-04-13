COCOA BEACH, FLORIDA: A BOTTOMLESS CHASM

Published on by jacquelinemhadel
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“𝘔𝘺 𝘸𝘩𝘰𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘢𝘭𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘢 𝘣𝘰𝘵𝘵𝘰𝘮𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘤𝘩𝘢𝘴𝘮, 𝘫𝘶𝘮𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦. 𝘚𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘐 𝘵𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘺 𝘯𝘢𝘳𝘳𝘰𝘸 𝘱𝘢𝘵𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘫𝘰𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘸𝘪𝘳𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘰𝘧 𝘭𝘪𝘧𝘦, 𝘣𝘶𝘵 𝘐 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘥 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘥𝘳𝘢𝘸𝘯 𝘪𝘯𝘦𝘹𝘰𝘳𝘢𝘣𝘭𝘺 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘵𝘰𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘴𝘮’𝘴 𝘦𝘥𝘨𝘦, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘐 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘢𝘭𝘬 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘐 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘺𝘴𝘴.” 
― 𝘌𝘥𝘷𝘢𝘳𝘥 𝘔𝘶𝘯𝘤𝘩
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“ᵀʰᵉ ˢⁱᵐᵖˡⁱᶜⁱᵗʸ ᵒᶠ ˢᵒˡⁱᵗᵘᵈᵉ ⁱˢ ᵃ ʰᵃʳᵈ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ. ˢᵗᵉᵃˡⁱⁿᵍ ʰᵃᵖᵖⁱⁿᵉˢˢ ᶠʳᵒᵐ ˡᵒⁿᵉˡⁱⁿᵉˢˢ ⁱˢ ⁿᵒᵗ ᵃ ˢⁱᵐᵖˡᵉ ᵗʰᵉᶠᵗ.” .
.
⁻ ᴮˡᵃᶜᵏ ᴮᵉᵃʳ 🐻

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13abril2020. Cocoa Beach, FL

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