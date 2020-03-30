COCOA BEACH, FLORIDA: THE WAVES FELL Published on March 30, 2020 by jacquelinemhadel 𝚂𝚝𝚎𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚟𝚊𝚐𝚞𝚎𝚛𝚢… “…𝚃𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚟𝚎𝚜 𝚏𝚎𝚕𝚕; 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚑𝚞𝚍 𝚘𝚏 𝚊 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚋𝚎𝚊𝚜𝚝 𝚜𝚝𝚊𝚖𝚙𝚒𝚗𝚐.” ― 𝚅𝚒𝚛𝚐𝚒𝚗𝚒𝚊 𝚆𝚘𝚘𝚕𝚏, 𝚃𝚑𝚎 𝚆𝚊𝚟𝚎𝚜 “𝙰𝚗𝚍 𝚏𝚘𝚛 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚊 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝙸 𝚑𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚘𝚒𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚎𝚌𝚜𝚝𝚊𝚜𝚢 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚠𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎 𝚜𝚝𝚎𝚙 𝚊𝚌𝚛𝚘𝚜𝚜 𝚌𝚑𝚛𝚘𝚗𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚜𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚘𝚗𝚍𝚎𝚛𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚎𝚊𝚔𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚛𝚝𝚊𝚕 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚖, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝚍𝚎𝚊𝚝𝚑 𝚔𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚝 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚎𝚕𝚜 𝚝𝚘 𝚖𝚘𝚟𝚎 𝚘𝚗, 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚙𝚑𝚊𝚗𝚝𝚘𝚖 𝚍𝚘𝚐𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚜 𝚘𝚠𝚗 𝚑𝚎𝚎𝚕𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚢𝚜𝚎𝚕𝚏 𝚑𝚞𝚛𝚛𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚊 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚔 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕𝚜 𝚍𝚘𝚟𝚎 𝚘𝚏𝚏 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚕𝚎𝚠 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚒𝚗𝚏𝚒𝚗𝚒𝚝𝚢.”– 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝙷𝚘𝚙𝚎𝚏𝚞𝚕 29mar2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...