COCOA BEACH, FLORIDA: EMPTY IMMENSITY

Published on by jacquelinemhadel
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“𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘵𝘺 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩, 𝘴𝘬𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳, 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴, 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘩𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦, 𝘧𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵.” .
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― 𝘑𝘰𝘴𝘦𝘱𝘩 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥, 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘋𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴
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“𝓐𝓼 𝓵𝓸𝓷𝓰 𝓪𝓼 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓲𝓿𝓮, 𝓴𝓮𝓮𝓹 𝓵𝓮𝓪𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰 𝓱𝓸𝔀 𝓽𝓸 𝓵𝓲𝓿𝓮.” .
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– 𝓢𝓮𝓷𝓮𝓬𝓪

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“𝒯𝒽𝑒 𝓅𝑜𝓌𝑒𝓇 𝓉𝑜 𝒸𝑜𝓃𝒸𝑒𝓃𝓉𝓇𝒶𝓉𝑒 𝓌𝒶𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝒾𝓂𝓅𝑜𝓇𝓉𝒶𝓃𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔. 𝐿𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓈 𝓅𝑜𝓌𝑒𝓇 𝓌𝑜𝓊𝓁𝒹 𝒷𝑒 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝑜𝓅𝑒𝓃𝒾𝓃𝑔 𝑜𝓃𝑒’𝓈 𝑒𝓎𝑒𝓈 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝓈𝑒𝑒𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓃𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔.” 
― 𝐻𝒶𝓇𝓊𝓀𝒾 𝑀𝓊𝓇𝒶𝓀𝒶𝓂𝒾

23feb2020. cocoa beach, fl

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