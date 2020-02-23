COCOA BEACH, FLORIDA: EMPTY IMMENSITY Published on February 23, 2020 by jacquelinemhadel “𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘵𝘺 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩, 𝘴𝘬𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳, 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴, 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘩𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦, 𝘧𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵.” ...― 𝘑𝘰𝘴𝘦𝘱𝘩 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥, 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘋𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 “𝓐𝓼 𝓵𝓸𝓷𝓰 𝓪𝓼 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓲𝓿𝓮, 𝓴𝓮𝓮𝓹 𝓵𝓮𝓪𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰 𝓱𝓸𝔀 𝓽𝓸 𝓵𝓲𝓿𝓮.” ..– 𝓢𝓮𝓷𝓮𝓬𝓪 “𝒯𝒽𝑒 𝓅𝑜𝓌𝑒𝓇 𝓉𝑜 𝒸𝑜𝓃𝒸𝑒𝓃𝓉𝓇𝒶𝓉𝑒 𝓌𝒶𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝒾𝓂𝓅𝑜𝓇𝓉𝒶𝓃𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔. 𝐿𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓈 𝓅𝑜𝓌𝑒𝓇 𝓌𝑜𝓊𝓁𝒹 𝒷𝑒 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝑜𝓅𝑒𝓃𝒾𝓃𝑔 𝑜𝓃𝑒’𝓈 𝑒𝓎𝑒𝓈 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝓈𝑒𝑒𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓃𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔.” ― 𝐻𝒶𝓇𝓊𝓀𝒾 𝑀𝓊𝓇𝒶𝓀𝒶𝓂𝒾 23feb2020. cocoa beach, fl Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...