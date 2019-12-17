ORLANDO, FLORIDA: HISTORY, ARCHITECTURE, & A PINK FLAMINGO 🦩 Published on December 17, 2019 by jacquelinemhadel 𝘛𝘩𝘦 𝘌𝘭𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘏𝘢𝘯𝘥 𝘉𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 – 𝘉𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 1800𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘌𝘭𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘏𝘢𝘯𝘥 𝘉𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘤𝘳𝘦𝘦𝘱𝘺 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘺. 𝘍𝘰𝘭𝘬𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘬𝘦 “𝘵𝘩𝘦𝘺’𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥” 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘢𝘭𝘬 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘥 𝘣𝘺 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘴 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘢𝘭𝘬 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘯𝘦𝘵𝘦𝘦𝘯𝘵𝘩 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦. 𝘚𝘰 𝘸𝘩𝘺 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰 𝘱𝘢𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘣𝘢𝘥 𝘫𝘶𝘫𝘶? 𝘈 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘢𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘺𝘰𝘶 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬, 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺. 𝘌𝘭𝘪𝘫𝘢𝘩 𝘏𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘵𝘢𝘬𝘦𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘯𝘥𝘦𝘢𝘷𝘰𝘳𝘴, 𝘢 𝘧𝘶𝘳𝘯𝘪𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘪𝘵’𝘴 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦 “𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦𝘥” 𝘣𝘰𝘥𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘵𝘦, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘦𝘱𝘺, 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯’𝘵 𝘴𝘦𝘦𝘮 𝘵𝘰𝘰 𝘶𝘯𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘩𝘰𝘴𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯. 𝘈𝘱𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘢𝘥 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘩𝘢𝘶𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘮𝘪𝘴𝘤𝘩𝘪𝘦𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘺. (orlandohauntedhouses.com) – . . . 𝘖𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘍𝘓 5𝘥𝘦𝘤19 𝗧𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗲𝘀𝘁. 𝟭𝟵𝟮𝟱 . 𝗝𝗼𝗲 𝗧𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿, 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝘄𝗮𝘀 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗰𝗮𝗴𝗼 𝗖𝘂𝗯𝘀. 𝗛𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗛𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗙𝗮𝗺𝗲. 𝗧𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝟭𝟵𝟮𝟬 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗲𝗮𝗺. 𝗧𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗱 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗯𝘂𝗶𝗹𝘁 𝘁𝗼 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀. (waymarking.com) . . . . 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗙𝗟 𝟱𝗱𝗲𝗰𝟭𝟵 𝔢𝔰𝔱. 1974, 𝔖𝔱. 𝔊𝔢𝔬𝔯𝔤𝔢 𝔒𝔯𝔱𝔥𝔬𝔡𝔬𝔵 ℭ𝔥𝔲𝔯𝔠𝔥 𝔬𝔣 𝔒𝔯𝔩𝔞𝔫𝔡𝔬 . . . . 𝔒𝔯𝔩𝔞𝔫𝔡𝔬, 𝔉𝔏 5𝔡𝔢𝔠19 5dec19. Orlando, FL 🍊 Share this:TwitterRedditFacebookLinkedInTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...