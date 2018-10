CONSCIOUSNESS ASCENDING ~ “Schalte Deinen Bildschirm 📺 Aus” = “Turn Off Your Screen” by Tom Wild 😜 Sketch @sock.wildsketch with @tetalovb @int_meetingofstyles 20oct18 in #Mainz-Kastel #wiesbaden #germany #germany🇩🇪 #quanticbboy @360spraypaint #turnoffyourscreen #turnoffyourscreenproject #sacredgeometry #tokidokinomadblog #igers #instagood #photography #photooftheday #meetingofstyleswiesbaden #wiesbadengraffiti #streetartwiesbaden #mural #streetartgermany #art #urbanart

CONSCIOUSNESS ASCENDING ~ “Schalte Deinen Bildschirm 📺 Aus” = “Turn Off Your Screen” by Tom Wild 😜 Sketch @sock.wildsketch with @tetalovb @int_meetingofstyles 20oct18 in #Mainz-Kastel #wiesbaden #germany #germany🇩🇪 #quanticbboy @360spraypaint #turnoffyourscreen #turnoffyourscreenproject #sacredgeometry #tokidokinomadblog #igers #instagood #photography #photooftheday #meetingofstyleswiesbaden #wiesbadengraffiti #streetartwiesbaden #mural #streetartgermany #art #urbanart