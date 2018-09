KIEV (КИЇВ), UKRAINE (УКРАЇНА): GLORY FOR UKRAINE (СЛАВА ДЛЯ УКРАЇНИ)

“I have outlasted all desire, My dreams and I have grown apart; My grief alone is left entire, The gleamings of an empty heart. The storms of ruthless dispensation Have struck my flowery garland numb, I live in lonely desolation And wonder when my end will come...” ~ Alexander Pushkin Farewell, Ukraine 🇺🇦 ~ you’ve been incredible! 12sep18 #alexanderpushkin #pushkin #kyiv #kiev #ukraine #travel #photography #photooftheday #tokidokinomadblog #travelblogger #solotravel #roamtheplanet #igers #instagood #igkiev #igkyiv #igukraine #ukrainianflag #ukrainianflag🇺🇦