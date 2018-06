Când arta stradală se îmbină cu peisajul urban. Întoarcerea unei rampă într-un autobuz. = When street art merges with the urban landscape . Turning a ramp into a bus. #Chișinău #moldova 31may18 #streetart #street #art #chisinaustreetart #streetartchisinau #moldovastreetart #streetartmoldova #urbandecay #vandalism #creative #europe #travel #photography #wanderlust

Când arta stradală se îmbină cu peisajul urban. Întoarcerea unei rampă într-un autobuz. = When street art merges with the urban landscape . Turning a ramp into a bus. #Chișinău #moldova 31may18 #streetart #street #art #chisinaustreetart #streetartchisinau #moldovastreetart #streetartmoldova #urbandecay #vandalism #creative #europe #travel #photography #wanderlust